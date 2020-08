Fryske taal hat rike wurdskat foar bemuoisucht

It Frysk hat in soad taaleigen op it stik fan bemuoisucht. Op it webstee Neerlandistiek beskriuwt taalkundige Henk Wolf foar Nederlânsktalige lêzers in protte wurden en útdrukkings dy’t dêrmei anneks binne, lykas poathâlde en âldfernim.

Hoe’t it komt dat Friezen sa’n rike wurdskat hawwe om oer bemuoisucht te praten, stiet net yn it stik. It ûnderwerp liket de Friezen lykwols nau oan it hert te lizzen.

It stik is hjir te lêzen: link.