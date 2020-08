Fryske musea yntrodusearje passe-partout

Tweintich Fryske musea binne fan 17 augustus ôf te besytsjen mei it Passe-Partout Fryske Musea. Dy digitale pas biedt foardielich tagong ta trije musea nei kar. Dêrmei wolle inisjatyfnimmers Museumfederaasje Fryslân en Visit Fryslân kultuerleafhawwers ferliede ta in besite oan de minder bekende ‘pearels’ fan ús provinsje. De earste passe-partouts binne ûnderwilens ferkocht.

“Fryslân wurdt drok besite dizze moannen. Toeristen kenne de grutte musea yn ús provinsje. Dêr binne wy tige bliid mei, mar der is fansels folle mear moais. Benammen de lytse pearels wolle wy mei it passe-partout better foar it fuotljocht bringe”, seit Karin Hofmeijer, kampanjelieder kultuer by Visit Fryslân.

Oant € 7,50 koarting

It passe-partou is foar € 15 (boekingskosten net ynbegrepen) te keap fia friesland.nl/passepartout en is trije moanne jildich. Ofhinklik fan de keazen musea kin in pashâlder oant € 7,50 yntree útsparje. Der dogge musea ferspraat oer de hiele provinsje mei. Museum ’t Behouden Huys op Skylge fertsjintwurdiget de eilannen.

Pilot

It Passe-Partout Fryske Musea is yn earste ynstânsje in pilot en wurdt ein dit jier evaluearre. Mar wa’t yn desimber in passe-partout keapet, kin dy noch gewoan yn 2021 ynsette, wat de útkomst fan de evaluaasje ek mar wêze sil. De pilot is ta stân kaam yn gearwurking mei NDC mediagroep en VanPlan.