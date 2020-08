Fryske Akademy wol mei bryk Frysk nije direkteur oanlûke

De Fryske Akademy yn Ljouwert siket in nije direkteur. Dy moat in akademysk wurk- en tinknivo hawwe en him it Frysk fluch eigen meitsje as er dat noch net yn ‘e macht hat. Fan de Fryske Akademy soe men yn de fakatuere foar sa’n wichtige funksje Frysk ferwachtsje dat sûnder wryt of slyt is. Ommers, wa wol direkteur wurde fan in ynstitút dat syn taak as hoeder fan de Fryske taal net serieus nimt.

Wat stiet der lykwols yn de fakatuere, yn de folsleine tekst en yn de ferkoarte ferzje foar de parse? “Jo kinne jo eigen wittenskiplike dissipline foar in part útfieren bliuwe”, mei in flater dy’t jo fuort yn de earste Afûk-lessen ôfleard wurdt.