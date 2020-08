De redaksje fan De Nije skreau yn syn temanûmer Lânskip & ekonomy (oktober 2019) in fotowedstriid út mei as tema ‘Lânskip en ekomomy yn byld’. Fiif fotografen stjoerden mei-inoar sechtjin foto’s yn. Yn it nûmer fan jannewaris 2020 binne de trije winnende foto’s ôfprinte. Yn it nûmer fan april 2020 steane alle foto’s.

Taljochting fan de fotograaf

Troch it dizige waar leit de stêd yn in soarte fan mist. De foto lit sjen dat in stêd ek mar in stip yn ús lânskip is. Fuort bûten de stêd lizze de felgriene greiden dy’t Grinslân sa tekenje.