De redaksje fan De Nije skreau yn syn temanûmer Lânskip & ekonomy (oktober 2019) in fotowedstriid út mei as tema ‘Lânskip en ekomomy yn byld’. Fiif fotografen stjoerden mei-inoar sechtjin foto’s yn. Yn it nûmer fan jannewaris 2020 binne de trije winnende foto’s ôfprinte. Yn it nûmer fan april 2020 steane se allegearre.

Taljochting fan de fotograaf

De kij weidzje moai yn it lân ûnder Ljouwert. Ien fan de earste kâlde moarnen: it wetter yn ’e sleatten is waarmer as de bûtenlucht en soarget foar in dize oer it lân. Yn ’e fierte raze de auto’s foarby, allegear ûnderweis nei it wurk yn ’e stêd. De kij wurde om bar molken yn de bûtenmelkerij.