De redaksje fan De Nije skreau yn syn temanûmer Lânskip & ekonomy (oktober 2019) in fotowedstriid út mei as tema ‘Lânskip en ekomomy yn byld’. Fiif fotografen stjoerden mei-inoar sechtjin foto’s yn. Yn it nûmer fan jannewaris 2020 binne de trije winnende foto’s ôfprinte. Yn it nûmer fan april 2020 steane se allegear.