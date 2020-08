Fjouwer nominaasjes foar Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer 2020

Fjouwer projekten binne fan ’t jier nominearre foar de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer. It giet om in restauraasje en nijbouwente yn Aldemardum, RUG Campus Fryslân, Energie Kenniscentrum Ljouwert en it stasjonsgebiet Ljouwert. Op 9 oktober wurdt de winner bekend makke.

Restauraasje en nijbou wente yn Aldemardum

Opdrachtjouwer: Jan en Francisca Benthem

Opdrachtnimmer: J.O.N.G. architecten – Lemmer

RUG Campus Fryslân

Opdrachtjouwer: Rijksuniversiteit Groningen

Opdrachtnimmer: J.O.N.G. architecten – Lemmer

Energie Kenniscentrum Ljouwert

Opdrachtjouwer: Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat

Opdrachtnimmer: Achterbosch Architecten – Ljouwert

De nije ynrjochting stasjonsgebiet Ljouwert

Opdrachtjouwer: Gemeente Ljouwert / Provinsje Fryslân

Opdrachtnimmer: Untwerpteam Stasjonsgebiet / Borren Staalenhoef Architecten – Ljouwert

Advyskommisje

De nominaasjes binne selektearre troch in advyskommisje besteande út: Jef Muhren, Karin Peeters, Diana Lautenbag, Annet Ritsema en Peter de Ruyter.

Oer de priis

De Vredeman de Vriespriis foar Arsjitektuer stimulearret opdrachtjouwers en arsjitekten om bysûndere arsjitektoanyske bouwurken yn Fryslân ta stân te bringen. De provinsje wol mei dizze arsjitektuerpriis de belangstelling foar arsjitektuer by in breed publyk fergrutsje. De priis wurdt oan de opdrachtjouwer likegoed as de arsjitekt takend. De priis bestiet út in bedrach fan € 5000. De organisaasje fan de priis is yn hannen fan Keunstwurk.

Klik hjir foar mear ynformaasje.