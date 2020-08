Kaartferkeap De Lawei set op 21 augustus útein

Nei film, Hopper en de kultueredukaasje sil De Lawei wer los mei de poadiumkeunsten. Op freed 21 augustus om 12.00 oere start de kaartferkeap, sawol online as oan ’e kassa. De Lawei presintearret in programma fol kabaret, teater, muzyk en dûns.

Oars as eardere jierren begjint De Lawei it nije seizoen earst mei de kaartferkeap fan de foarstellingen yn septimber en oktober. Op www.lawei.nl kinne no al de favoriten op in ferlanglistje set wurde. Freed om 12.00 oere begjint dat. De brosjuere leit om dy tiid by in protte minsken op ’e matte of is online te besjen.

Nuveraardich

Nettsjinsteande de nuveraardige tiden biedt De Lawei bliid in bysûnder teaterprogramma oan, hielendal koroanafeilich, mar wol yn teatrale styl. Der wurdt bygelyks in teatrale foarm jûn oan it ôfstân hâlden fan de oardel meter en, as der gjin skoft is, mei in drankje de seal mei ynnommen wurde. Hoe’t dat der allegear út komt te sjen wurdt letter dúdlik.

Wat te ferwachtsje is

Under oaren Claudia de Breij, Bert Visscher, Plien en Bianca en Veldhuis & Kemper steane op it programma. Dêrneist is der de Swan Lake fan Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag & Tomoko Mukaiyama: in nije útfiering fan de klassiker yn ’e foarm fan in parallel rinnend online en offline evenemint op trije lokaasjes yn ’e skouboarch. Yn ’e hjerstfakânsje komt de Kidsweek werom en is ûnder oaren De Grote Waarom Show fan toanielgroep Winterberg te sjen. It aktuele programma is op www.lawei.nl te besjen.