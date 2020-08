Ferhalen út de GGZ wei by Omrop Fryslân

It liket wol as komt it de lêste tiid hieltyd faker foar, nijsberjochten oer in betize persoan. De GGZ hat it leaver oer ‘persoanen mei net-begrepen hâlden en dragen’. Faak sit der in hiel ferhaal efter dy berjochten. Wa binne de minsken dy’t yn behanneling binne by de GGZ en wêrom soe it in oar net oerkomme kinne? Presintator Miranda Werkman siket dat út en sjocht efter de doarren fan GGZ Fryslân.

Oan it begjin fan de rige ‘Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei’ komme de sjoggers yn ’e kunde mei Bram. “Ik fûn it net noflik om opsletten te sitten, mar it wie wol echt nedich.” Bram is twongen opnommen en sit op De Flinter, de High Intensive Care klinyk yn Frjentsjer. Op syn keamer fertelt er oer hoe’t it misgie en wêrom’t der in befel fan de boargemaster oan te pas komme moast om him opnimme te litten. Bram wie doe psygoatysk en ien fan de skaaimerken dêrfan is dat de pasjint waanfoarstellingen hat. No giet it in stik better mei Bram. It helpt him dat er alle dagen nei de deibesteging kin om oan fytsen te wurkjen of noch better; syn eigen brommer. Mar hy is foaral bliid dat er syn freonen en famylje noch om him hinne hat. Dy stipe hat him der trochhinne skuord.

Miranda Werkman komt fan Frjentsjer en is grut wurden mei it strjitbyld fan pasjinten fan de GGZ. Se hat yn har eineksamentiid as skjinmakster oan it wurk west yn de gebouwen fan GGZ Fryslân. “De ferhalen fan de minsken makken doe al bot yndruk op my. De frou dy’t my alle moarnen wer frege wat se no earst dwaan moast; ite, oanklaaie, dûse of nei har wurk ta gean. Alle dagen joech ik har itselde antwurd en dan waard se wer rêstich. Of it ferhaal fan de man dy’t fertelde dat er it allegearre goed foarinoar hie. Oant er syn frou ferlear. Ik sjoch him noch foar my, mei syn grutte hannen en drôvige eagen. Ik tocht; ja, dit kin elkenien oerkomme.”

Anno 2020 is der in soad feroare; de maatskippij is fansels hiel oars wurden, mar hoe sit dat mei de psychiatryske soarch? GGZ Fryslân lit graach sjen wat der allegearre bart. Pasjinten en meiwurkers fertelle iepen en earlik harren ferhaal en oer it wurk dat se dogge en wat der feroare is.

“Alle jierren krije goed 7300 minsken yn Fryslân foar it earst in psychyske oandwaning”, seit Ton Dhondt, bestjoerder en psychiater fan GGZ Fryslân. “Likernôch fjouwer op ’e tsien Friezen foldogge op in stuit yn har libben oan de kritearia fan in psychiatryske diagnoaze. Stúdzjes litte sjen dat in protte minsken leaver gjin psychiatryske pasjint as buorman of kollega hawwe, en dat noch mear minsken harren net as freon, partner of skoandochter yn harren libben talitte soene. Wy hoopje dat troch dizze programmarige minsken har mear yn ús pasjinten ferpleatse kinne.”

Yn dizze rige fan acht wiken sjocht programmamakker Miranda Werkman wat der efter de doarren fan GGZ Fryslân bart. Fan Frjentsjer oant Dokkum, De Lemmer, Ljouwert en Boalsert. Bram en oare pasjinten dogge earlik harren ferhaal. Oer wat der mis gie, hoe’t se holpen binne en hoe yngewikkeld it somtiden wêze kin om wer in plakje yn de maatskippij te finen. De rige Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei is fan 31 augustus ôf alle moandeis te sjen by Omrop Fryslân. Fan 17.15 oere ôf, elke healoere.