Fan ’e moarn koroanateste op Skylge

GGD Fryslân jout hjoed, 13 augustus, fan njoggenen oant healwei tolven oan sa’n hûndert minsken op Skylge de gelegenheid om har op it koroanafirus teste te litten. Sa’t It Nijs juster al berjochte is dêr alle oanlieding ta nei’t bekend waard dat in pear jonges út Noard-Hollân dy’t op camping Appelhof stien hiene besmet wiene. Underwilens binne der al acht gefallen fan besmetting bekend ûnder jongelju dy’t op Appelhof west hawwe.

Fakânsjegongers en Skylgers kinne terjochte yn de ET-10-tsjerke fan Midslân. Dat kin sûnder in ôfspraak te meitsjen. GGD Fryslân tinkt dizze lokaasje in wike lang iepen te hâlden. De bedoeling is dat de útslaggen noch deselde deis bekendmakke wurde kinne,