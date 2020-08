Eksposysje François Lodewijckx & Stefania Napolitano yn Galery Bax Kunst

Fan 8 augustus o/m 19 septimber 2020 te sjen

De neikommende eksposysje by Galery Bax Kunst yn Snits toant nea earder eksposearre skilderijen, tekeningen en etsen fan de ûnderwilens ferstoarne keunstner François Lodewijckx. Keramiste Stefania Napolitano debutearret by Bax Kunst en makket spesjaal wurk foar de ústalling, basearre op har mei-eksposant.

Commedia dell’Arte

“It wurk fan beide keunstners ferwiist foaral nei it âlde Italië, de tiid fan it teater en de dreameftige byldzjende keunst út de sechtjinde oant achtjinde iuw. Mar dan fansels wol yn in modern en hjoeddeisk jaske stutsen”, leit kurator Redmer Bax út. Hy ferfolget: “De kombinaasje fan dy keunstners makken wy ferline jier al. Foar Stefania is it de earste kear dat se yn Nederlân eksposearret nei har ferhuzing út Napels wei. In nije en bysûndere útdaging. Wy binne tige optein om fan sneon ôf in eksposysje oan it publyk te presintearjen, dy’t sa goed gearhinget as dizze.”

Skilderijen, tekeningen en etsen

François Lodewijckx (Zierikzee, 1939 – ferstoarn yn 2013) studearre oan de Ryksnormaalskoalle fan 1961 oant 1964 en behelle dêr syn akte MO-A tekenjen. Fan 1964 oant en mei 1966 studearre de keunstner oan It Keninklik Nasjonaal Heger Ynstitút foar Skjinne Keunsten yn Antwerpen.

It measte wurk ûntstiet út de ferbylding, mei in inkelde tafoeging út de waarnimming wei. Neist in sterke tematyske bûnens (minske, bist en fermidden) wurdt hieltyd materiaalûndersyk dien. Kombinaasjes fan materialen en techniken wurde ûndergeskikt makket oan it tema. Dat materiaalûndersyk hat laat ta hiel eigen prosedees, lykas houtskoalprint mei gombatik. De struktuer fan de ûndergrûn is yn hege mjitte bepalend foar it einresultaat.

Der waard wol sein dat François Lodewijckx fertolker wie fan in dreamwrâld dêr’t minske en bist sintraal yn stean. Hy lit in grut ferskaat oan techniken sjen by in tige trochtocht en gefoelich kleurgebrûk. Fan likernôch 1963 ôf eksposearre François Lodewijckx geregeld yn binnen- en bûtenlân.

Keramyk

Stefania Napolitano is in Italiaanske keunstneresse, berne yn Schaffhausen (Switserlân) yn 1972 en opgroeid yn Napels, dêr’t se ôfstudearre oan de keunstakademy SS Apostoli.

Hja ferbûn har fuortdaliks mei keramyk en realisearre har dat it foarmjaan fan it materiaal har de mooglikheid jaan koe om har hiele artistike wrâld ta utering te bringen. Hja folge jierrenlang lessen fan master-keramisten yn Florence, Caserta en Napels, dêr’t se de kennis fan komplekse techniken en details fan foarmen en dekoraasje, lykas platen, kolombino en draaibank fierder ferfynje koe.

De keramyk brocht har derta har gefoelichheid en kennis út te drukken, en troch te eksperimintearjen kaam se ta in tige persoanlike en ferfine styl, dêr’t se it natuerlike materiaal by foarmjout mei in bysûnder omtinken foar kleuren.

Har wurkûnderfining die se foaral op yn Napels (foar har in grutte en einleaze boarne fan ynspiraasje), mar ek yn it bûtenlân, yn Ierlân, Meksiko en yn Burundi, ûnderfiningen dy’t har kennis en inerlike wrâld fergrutte hawwe. Sûnt 2019 wennet en wurket Stefania yn Nederlân.

Oankeapen

Mei de eksposysje is foar klanten de mooglikheid om de keunstwurken fuortdaliks nei oanskaf út de eksposysje wei mei te nimmen. Sa kinne de besikers fuort fan it keunstwurk genietsje, ek doeljend op gasten fan bûten de regio. Der is fan de keunstners ekstra wurk beskikber, sadat der gjin lege plakken ûntstean.

www.baxkunst.nl