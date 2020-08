Eaststellingwerf bereint sportfjilden automatysk

Fjouwer sportkompleksen yn Eaststellingwerf hawwe in automatyske bereiningsynstallaasje krige. It giet om alle sportfjilden yn Easterwâlde en de haadfjilden yn Appelskea, Donkerbroek en Haulerwyk. Dy kinne tenei jûns of nachts bereind wurde. Om in goede gersmatte te hâlden moasten dy fjilden de lêste jierren faak bereind wurde. Dat moast oerdei troch frijwilligers dien wurde en dat naam in soad tiid yn beslach. In neidiel wie ek dat it wetter ûnder it reinen fuort wer ferdampte.

Juster hat wethâlder Fimke Hijlkema de ynstallaasje yn Easterwâlde offisjeel oanset. “Duorsumheid is yn ús gemeente in belangryk tema. De kar foar dizze ynstallaasjes is dan ek logysk. De lêste jierren wurde de waarsomstannichheden ekstremer. Drûge en waarme perioaden wurde soms ôfwiksele mei fûle reinbuien. Mei it automatysk bereinen fan de sportfjilden kin better op dy klimaatferoaring ynspile wurde”, seit de wethâlder.

Automatysk bereinen wurdt mei de kompjûter oanstjoerd. It systeem kin sa ynsteld wurde dat it jûns en nachts wurket, sûnder dat dêr frijwilligers foar ynset wurde hoege. Sa wurdt der effisjinter mei wetter en tiid omgien.