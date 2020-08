Dûnsjûn (gedicht)

Dûnsjûn

Swier hinget dyn skaad hjir noch yn ’e hûs

krekt oft hast it hjir mei sin efterlitten

Dyn brief haw ik hjir by my yn ’e bûs,

dêr’t it yn stiet, hie ’k it mar witten.

Datsto net mear la lokkich mei my bist.

Ien en ien wie net trije mear yn ús gefal.

Datsto my no samar allinnich litst

rekket wier noch kant noch wâl.

Ik ûnthjit dy, kinst it my yn ’e eagen lêze,

al sil ik rinne moatte mei in knôdzige stêf.

Asto ferstoarn bist dan sil ik dêr jûns wêze,

dan sil ik gnize, laitsje en dûnsje op dyn grêf.

Sander, Oerterp

(Ut de bondel Brutsen en oare stikken fan 1 novimber ôf te ferkrijen.)