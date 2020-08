Dochs wer mear besmettingen op Skylge

It tal peroanen dat posityf foar koroanabesmetting test is nei oanlieding fan de besmettingen op de jongereincamping Appelhof op Skylge is mei fjouwer tanommen. Dy hawwe har net op it eilân teste litten, want se wiene al wer thús, mar doe’t se klachten krigen, hawwe se harren dochs noch teste litten. No binne der mei-inoar 14 besmettingen fêststeld.

Testlokaasje Skylge (E10-tsjerke Midslân-Noard)

Fan ’e middei binne 157 persoanen test. Dy útslaggen komme moarn.