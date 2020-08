Direkte trein nei Londen rydt fan ein oktober ôf

Fan 26 oktober ôf ride der streekrjochte treinen fan Amsterdam en Rotterdam nei Londen. De Eurostar rydt dan twa kear deis tusken de stêden, mei in stop yn Brussel. Ut Amsterdam wei is de reistiid in bytsje langer as fjouwer oeren, út Rotterdam wei 3,5 oere.

De komst fan in streekrjochte treinferbining nei Londen is in pear kear útsteld. De lêste neistribbe datum wie 30 april. Troch koroana moast NS langer op ’e start wachtsje, mar it bedriuw ferwachtet dat it tal ynternasjonale reizgers stadichoan wer tanimme sil. Mei’t Grut-Brittannië net by it Schengengebiet heart, binne op ’e stasjons fan Amsterdam en Rotterdam spesjale hallen boud foar kaart- en ID-kontrôles. Reizgers wurdt frege om sa’n trije kertier foar it fuortgean oanwêzich te wêzen.

Grut-Brittannië is nei België, Dútslân, Switserlân en Frankryk it fyfde lân dêr’t treinreizgers út Nederlân streekrjocht hinne reizgje kinne.