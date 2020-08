Danny Ghosen is werom yn Beiroet

Begjin dizze moanne, op 4 augustus, wurdt Libanon opskrille troch in enoarme eksploazje yn ’e haven fan Beiroet, dy’t in grut part fan de stêd yn pún leit. In protte minsken komme dêrby om, de sikehuzen kinne de tastream fan ferwûne minsken net oan, hûnderttûzenen ynwenners binne yn ien klap dakleas. Danny Ghosen makke ferline jier de searje De Slag om Libanon oer de doe al skrinende situaasje yn syn bertelân. No giet er werom nei Beiroet foar in aktueel ferfolch.

De situaasje yn Libanon is al jierren spand. Polityk en finansjeel stiet it lân der min foar. Ferline jier sloech de flam yn ’e panne, en giene minsken manmachtich de dyk op om harren stim hearren te litten. Hja hiene harren nocht fan de korrupsje, wetleazens, earmoed en yntimidaasje. Sûnt de maitiid wurdt it lân, krekt as de rest fan ’e wrâld, flink rekke troch de koroanakrisis. No komt dizze ramp dêr boppeop.

Danny Ghosen, dy’t sels oant syn fyftjinde yn Beiroet wenne, praat met ynwenners oer de ynfloed fan de ferwoasting yn ’e stêd. Hoefolle kinne de minsken yn Libanon noch oan? Is der noch útsjoch op hoop?

De Slag om Libanon, moandei 31 augustus om 22.15 oere op NPO 2.