Britske plysjes treffe by patrûlje pinguin

Op in rûtinepatrûlje troffen Britske plysjes op ’e iere moarn in fetgoes. Ferline wike seagen se it bist oer de strjitten fan Broxtowe, Nottinghamshire, waggeljen. Snein brochten se it nijs nei bûten ta.

Doe’t se him seagen, kamen se nei eigen sizze gau yn aksje. “Om him te freegjen wat er oan it dwaan wie. Hy rûn middenop ’e dyk”, sizze de plysjes. De pinguin wie út syn ferbliuw op in pleats sa’n oardel kilometer fierderop ûntkaam en de dyk opgien. “Wy sjogge nijsgjirrige dingen by in patrûlje, mar in pinguin middenop ’e dyk moat ien fan de nuveraardichste dingen wêze dy’t wy tsjinkaam binne.”

“Hy posearre foar foto’s mei ús en wie tige freonlik.” De fûgel, mei de namme Po-Po, is ûnderwilens by syn eigner werom.