Blauhús fiert doarpsfeest nettsjinsteande koroana op eigen wize

De 147e edysje fan de Blauhúster Merke, oftewol it doarpsfeest fan Blauhús, sil ien wêze dy’t oars wurdt as alle oare jierren. In tradisjoneel trije dagen duorjend feest mei in grutte feesttinte, muzyk, spul, Fryske hynders en genôch drank kin fanwege it koroanafirus net trochgean. In bittere pil foar de bewenners fan it altyd libbene Blauhús en omkriten. Nettsjinsteande dy tsjinslach hat de Blauhúster Merkekommisje net stilsitten en komt dy mei in ludyk alternatyf om de minsken fan jong oant âld dochs it Merkegefoel ûnderfine te litten.

It doarpsfeest yn Blauhús wurdt altyd standerd fierd fan de tredde tongersdei oant en mei sneon nei de earste snein fan augustus. Dy sneon 22 augustus 2020 sil om 14.00 oere it iennige echt Blauhúster Monopoly presintearre wurde. In monopoly-eftich spul basearre op Blauhús en omkriten. In spul foar jong en âld dat Blauhús en omjouwing sa’t it yn 2020 is, skaaimerket. Troch de hjoeddeiske ferstêdliking mei stjoerd troch gemeentlike en oerheidsbesluten krimpe de doarpen en sil it spul oer tsientallen jierren in grutte histoaryske wearde ha.

Oer it idee fan it Blauhúster Monopoly is de Merkekommisje earlik en jouwe sy de eare oan in learling fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús. Groep 6 fan de basisskoalle krige yn koroanatiid in thúswurkopdracht om in spul te meitsjen. Ien learling betocht in soart fan monopoly-eftich strjittespul fan it doarp mei dêryn inkelde bysûndere plakken en foarsjoen fan eigenmakke kânskaarten en spyljild. De Merkekommisje pakte dat prachtige idee op en ûntwikkele it spul fierder út.

Mei entûsjaste sponsoaren yn en om Blauhús waard it mooglik om it spul tsjin in betelbere priis útbringe te kinnen. Sponsoaren koene bygelyks in eigen kânskaart keapje en dy foarsjen fan in eigen tekst. Net allinnich bedriuwen diene mei, mar ferieningen út it doarp, lykas de fuotbal-, foljebal en karnavalsferiening.

De presintaasje en ferkeap fan it Blauhúster Merke Spul sil stipe wure troch eftergrûnmuzyk en de útjefte fan in thúsfierpakket. Op dy wize kin elkenien yn eigen fermidden dochs in lyts feestje fiere en it Merkegefoel ûnderfine dat him skaaimerket troch muzyk, spul en snobberijen.