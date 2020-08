Begrutting It Hearrenfean te posityf troch administrative flaters

By it opstellen fan de konseptbegrutting 2021 en it mearjierreperspektyf 2022-2024 fan de gemeente It Hearrenfean kamen administrative flaters oan it ljocht. It liket derop dat dy foar it earst makke binne doe’t foar de begrutting 2017 op in nij systeem oergien waard en dat dy by de begruttingen foar de jierren dêrnei hieltyd wer makke binne. Ynsidintele ynkomsten foar ien jier waarden by fersin as struktureel opnommen. Sa ûntstie in te posityf byld en like de gemeente riker te wêzen as er yn werklikheid wie.

Gemeentlike amtners ûntdutsen by it opstellen fan de konseptbegrutting foar 2021 finansjele ferskillen. Der is fuortdaliks in eksterne partij yn ’e earm nommen om te sjen hoe’t de flaters ûntstien binne en om hoefolle jild oft it giet. Doe waard dúdlik dat by it opstellen fan de begruttingen jier op jier fan ferkearde útgongspunten útgien waard. Dat skeelde alle jierren sa’n twa miljoen euro.

Boargemaster Tjeerd van der Zwan befêstiget dat it gemeentebestjoer miende dat it jild útjaan koe dat der net wie. De ried moat no útmeitsje hoe’t de gemeente út de swierrichheden komme moat. It kolleezje fan B&W stelt de ried foar om dêr in eksterne advisear foar yn te hieren. De ried, dy’t de lêste jierren hieltyd beslissingen nommen hat op basis fan ferkarde sifers, komt op 1 septimber gear foar in ekstra kommisjegearkomste. Dêrnei praat de ried mei it kolleezje oer de grutte fan de skea en hoe’t de begrutting foar it kommende jier en de mearjierreperspektiven bysteld wurde moatte.