Auteur Pauline Broekema te gast yn Museum Belvédère

Op tongersdei 3 septimber ferwolkommet de SLAH (Stichting Literêre Aktiviteiten Hearrenfean) auteur Pauline Broekema yn Museum Belvédère.

Pauline Broekema (1954) is hikke en tein yn de stêd Grins. Har foar in part Fryske woartels binne werom te sjen yn har eigentlike foarnamme: Taetske. Fuort nei de middelbere skoalle gie se de sjoarnalistyk yn, wurke se as learling-sjoernalist by Boom Pers en dêrnei as ferslachjouwer by it Noordhollands Dagblad en Hier en Nu-radio.

Sûnt 1984 wie se redakteur-ferslachjouwer by NOS Nieuws, ein 2018 naam se ôfskie. Dêrneist is se skriuwer. “Ik woe noch mear ferdjipping, my fêstbite kinne yn in ûnderwerp. It sjoernaalwurk is hearlik, mar soms ek flechtich.”

Benjamin, een verzwegen dood (2001) oer it Joadske libben op it plattelân, waard in klassiker. It boek wie mei oanlieding foar it Komitee 4 en 5 maaie om har te freegjen foar de betinkingstaspraak yn de Nieuwe Kerk yn Amsterdam. Van Het Boschhuis (2014), in ynkringende kroanyk oer har famylje, binne ûnderwilens 12.000 eksimplaren ferkocht. It boek waard loovjend besprutsen. De NRC neamde it ‘meislepend’. Trouw skreau: ‘Yn eltse sin fan Het Boschhuis is har hân fielber.’ Yn 2018 feskynde Het uiterste der zee, oer twa Joadske famyljes yn Fryslân en Grinslân. Hja wurke der fjouwer jier oan. Nei oanlieding fan dat boek wie se yn oktoer 2018 alris te gast by de SLAH.

Earder dit jier ferskynde Tekenares van Montparnasse, dêr’t it rûzige libbensferhaal fan de hast fergetten Dútsk-Joadske keunstneresse Edith Auerbach yn konstruearre waard. Fan har ûnbekommere jeugd yn Keulen oant se fuortgie nei Parys yn de jierren tweintich, dêr’t se har folop yn it brûzjende keunstnersmiljeu stoarte. Har artistike ûntjouwing waard hommels ûnderbrutsen troch it opkommende nasjonaalsosjalisme en letter de Dútske besetting. Hja waard ynternearre yn it kamp Gurs, wist nei in protte lijen te ûntkommen en dûkte dêrnei ûnder. Auerbach oerlibbe de Twadde Wrâldoarloch en lei nei de befrijing de ferskrikkingen fan de Holokaust fêst yn in rige oangripende skilderijen dy’t se Contre l’Oubli (tsjin it ferjitten) neamde.

Yn it skoft is der gelegenheid om it museum te besytsjen. De hjoeddeiske eksposysje Contre l’Oubli toant it wurk fan Edith Auerbach yn kombinaasje mei in grut famyljeportret fan Frank Lisser en akwarellen fan Henri de Haas. Yn it ramt fan 75 jier befrijing is it oerkoepeljende tema oan de Twadde Wrâldoerloch keppele.

Boekhannel Binnert Overdiep stiet mei in diske yn it Museumkafee.

Datum: tongersdei 3 septimber 2020

Lokaasje: Museum Belvédère, Oranje Nassauleane 12, It Hearrenfean-Oranjewâld

Tagong: € 5,- (fergees foar donateurs, learlingen en studinten)

Yn ferbân mei de beheinde tagong (op syn meast tritich persoanen fanwegen de oardel meter) is foarôf oanmelden ferplichte. By foarkar kontant betelje.

Seal iepen: 19.30 oere | oanfang 20.00 oere

Oanmelde kin troch in e-mail te stjoeren nei de SLAH (reserveer@slahheerenveen.nl). Besitters fan in Museumkaart wurdt frege om dy dan mei te nimmen.