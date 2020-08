Aksje foar Beiroet hellet 11,5 miljoen op

Oan ’e ein fan de nasjonale aksjedei is 11,5 miljoen euro ophelle foar de slachtoffers fan de eksploazje yn Beiroet, is bekendmakke yn it telefyzjeprogramma Op1. Gearwurkjende helporganisaasjes, feriene yn Giro555, fregen de hiele dei stipe foar helpferliening oan de Libaneeske befolking.

De aksjedei sette freed útein yn Studio 47 yn Hilversum, dêr’t in lyts aksjesintrum ynrjochte wie. Freedtemoarn stie de teller op fiif miljoen euro, om 20.00 oere wie dat oprûn ta goed sân miljoen euro. Sûnt freed is troch de helproganisaasjes yn spotsjes oproppen om te donearjen. Yn totaal donearren 163.000 minsken jild.

De dei waard stipe troch NPO, RTL, Talpa Network en Facebook en wie fanwegen de koroanamaatregels foaral online. Der gie ek in Amerikaanske giele skoalbus mei bekende Nederlanners it lân troch om te kollektearjen.

It jild is ornearre foar needhelpferliening, mar it Reade Krús sjocht ek foarút nei ûnder oare de minne ekonomyske situaasje. In part fan de Libaneeske haadstêd is ferrinnewearre troch de eksploazje fan ferline wike tiisdei. Der kamen yn elts gefal 220 minsken om it libben, seistûzen minsken rekken ferwûne. Tsientûzenen huzen binne ûnbewenber.