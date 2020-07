Yllegaal evenemint op Hegemer Mar stillein

Ofrûne sneontemiddei giene op de Hegemer Mar sa’n fjirtich boaten foar anker. Dy hiene mei-inoar goed twahûndert minsken oan board. It doel wie dat op ien fan de boaten in band optrede soe. Dêr wie lykwols gjin fergunning foar oanfrege.

Sa’n gearkomste is is yn striid mei de ôfspraken yn de needferoardering. Nei in petear fan de plysje mei de organisaasje en mei de bandlieder is in warskôging ôfjûn. As bewust tsjin de needferoardering yngien wurdt folget in boete fan 4350 euro. It evenemint is doe net trochgien.