Wykoersjoch koroanasifers 17 oant en mei 23 july 2020

Sifers yn Fryslân stabyl

By de koroanatesten hiene fan ’e wike trije ynwenners fan Fryslân in positive útslach. By yn totaal 645 ynwenners is no it koroanafirus oantroffen. Dêr telt in korreksje fan -2 yn mei, omdat twa minsken dy’t test waarden net yn Fryslân wenje. Yn de ferpleech- en fersoargingshuzen is fan ’e wike gjinien posityf test. De lanlike ferdûbeling fan it tal besmettingen is yn de sifers fan Fryslân net te sjen. It tal ferstoarnen dat by de GGD bekend is bliuwt 69 en it tal minsken dat yn in sikehûs opnommen is of west hat bliuwt 123.

De link nei GGData, it dashboard fan GGD Nederland, is feroare. It is no hjir te finen.

Drokker op testlokaasjes

Fan ’e wike lieten 2252 minsken har yn Fryslân teste. Aardich mear as ferline wike (1879). Yn Fryslân leit de totale testkapasiteit op it stuit om de 9.500 testen de wike hinne. GGD Fryslân kin maklik oan de tanimmende fraach foldwaan, al kin it foarkomme dat men net fuortendaliks sa ticht mooglik by hûs holpen wurde kin. Dat kin him yn it oanlûken fan ekstra meiwurkers sitte of trochdat te folle tagelyk wolle.

Neikomme fan maatregels bliuwt belangryk

No’t lanlik de sifers omheech geane, is it ekstra belangryk om ôfstân te hâlden, te hanwaskjen en by klachten thús te bliuwen! Yn it bûtenlân kin it ek samar omslaan, dat fakânsjeminsken moatte dêr ekstra op har iepenst wêze.