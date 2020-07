Wol belangstelling foar nijbou yn Blitsaerd East

Yn de Ljouwerter wyk Blitsaerd East (noardlik fan de Grinzerstjritwei) sil wer boud wurde. Tongersdei 16 july binne de earste tritich kavels yn de ferkeap gien. Fanwegen de grutte belangstelling moast dêr om lotte wurde.

It giet om kavels fan 700 oant 3.500 m2, allegear oan iepen farwetter. Fierder komme der ek 41 projektmjitte bungaloweftige wenningen. Dêr geane de earste 14 fan yn septimber yn de ferkeap. Dêrmei binne de santich beskikbere kavels op, seit wethâlder Hein de Haan: “Wy sjogge dat der in protte fraach is nei wenningen yn dit segmint fan de merk.”

It doel is dat der noch fjirtich bouwkavels by komme yn Blitsaerd East, ek wer oan farwetter. Dêr moat noch in bestimmingsplan foar makke wurde.

Foar it bouryp meitsjen fan Blitsaerd East wurdt in brêge oer de Bonkefeart oanlein, sadat der gjin bouferkear troch Blitsaerd West hoecht..