Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koene

It wurd ‘skûlk’ hie yn it Hollânsk nea ûntstean kinnen. It is ferkoarte út ‘skûteldoek’ op in manier dy’t neffens it Fryske taalgefoel wol kin, mar net neffens it Hollânske taalgefoel. Dat komt trochdat de Fryske yntonaasje oars wurket en trochdat Fryske lûden makliker ferdwine. Fierde r hat it bestean fan ‘skelk’ mooglik ynfloed hân op it ûntstean fan ‘skûlk’.

Dat skriuwt taalkundige Henk Wolf op it webstee Neerlandistiek.nl. Klik hjir om syn stik te lêzen.