Waarpraatsje: Wikseljende bewolking en hjir en dêr in bui

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei is der in wikseljende bewolking mei soms ris in bui. De temperatuer leit tusken de 15°C en 10°C. De wyn is matich, oan de kust krêftich en út súdwestlike oant westlike rjochting.

Woansdei oerdei krije we sinnige perioaden, mar mei wat mear bewolking as tiisdei en in bui is net útsletten. De temperatuer sit om de 20°C hinne. De swakke oant matige wyn is westlik oant noardwestlik.

Nei woansdei sil it waar waarmer wurde en yn it wykein kuollet it wer wat ôf en wurdt de kâns op wetter grutter.

