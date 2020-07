Waarpraatsje: Wat minder waarm

Nei de tige waarme dei fan hjoed sil fannacht de bewolking tanimme en is der kâns op in ûnwaarsbui. It wurdt in waarme nacht, mei in matige wyn út it easten oant súdeasten.

Moarnier is der in soad bewolking kâns op in (ûnwaars)bui. Neimiddeis binne der sinnige perioaden, mar ek hingelwolken. Letter op ’e middei binne der wolkefjilden út westlike rjochting. De temeratuer sil sa heech net komme as hjoed. De wyn is earst súdlik oant súdeastlik, mar letter op ’e moarn giet er stadich nei it westen en wurdt dan matich.

Waarnimmer