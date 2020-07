Hjoed wie it in noflike dei en de foarútsichten binne dat it in pear dagen waarm wurdt en dêrnei wer kâlder en wiet.

Yn de nacht fan tongersdei op freed is it helder. Minimumtemperatueur wurdt sa’n 12 graden. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak, op en by de Iselmar matich.

Freed kin it wol 27 graden wurde. De matige wyn is meast súdeastlik.

Waarnimmer