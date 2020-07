Waarpraatsje: Tiisdei hiel oar waar

DE JOUWER – It wie moandei in tige fleurige dei mei in hiel noflike temperatuer en in soad sinne. It waar foar tiisdei sjocht der hiel oars út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn en der is kâns op wat rein. De swakke wyn giet nei it suden oant súdwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige wyn. It wurdt 13 graden.

Tiisdei reint it sa út en troch, mar letter op ‘e dei lit de sinne him, nei alle gedachten, ek noch efkes sjen. De súdwestewyn boazet oan en wurdt matich. Yn ‘e middei giet de wyn nei it noardwesten. Mei in graad as 18 is it frisse dei.

Woansdei en tongersdei is it noch ritich, fan freed ôf krije wy in skoft waarm simmerwaar.

Jan Brinksma