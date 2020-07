Waarpraatsje: Skiere tongersdei mei rein

DE JOUWER – It wie woansdei in kreaze simmerdei, mar it waar giet dizze wike wol wat op en del. Tongersdei sjocht der wer skier út en der falt sa út en troch rein.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft stadichoan berûn. De swakke wyn giet nei it súdwesten oant suden en it wurdt in graad as 11.

Tongersdei reint it sa út en troch, mar letter op ‘e dei binne wat opklearringen net hielendal útsletten. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Fan freed ôf knapt it waar op. It bliuwt in dei of wat, sa goed as, drûch en mei 19 oant 23 graden is it noflik waar.

Jan Brinksma