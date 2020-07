Waarpraatsje: Rêstich simmerwaar

DE JOUWER – It wie in wykein mei noflik simmerwaar. Op de measte plakken bleau it, sa goed as, drûch en de sinne wie der geregeld by. Moandei wurdt ek noch in kreaze dei.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder, mar der is wol hege bewolking. Op guon plakken kin it wat dampich wurde. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it mei 7 graden wer in frisse nacht.

Moandei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. De westewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt goed 20 graden.

Tiisdei en woansdei it it ritich mei kâns op rein.

Jan Brinksma