Waarpraatsje: Rein en storein

DE JOUWER – It waar foel woansdei yn Fryslân wol ta. It wie rêstich mei sa út en troch wat storein. Tongersdei bliuwt it net drûch.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en sil it in skoft reine. Op guon plakken soe it ek wat dampich wurde kinne. By in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn wurdt it 12 graden.

Tongersdei is it skier mei rein en storein. De wyn komt út it easten en is swak oant matich. Mei in graad as 15 hâld it mei de temperatuer net oer.

Freed wurdt it noch net folle better, mar fan sneon ôf bliuwt it, sa goed as, drûch en it wurdt stadichoan ek wat waarmer.

Jan Brinksma