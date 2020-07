Waarpraatsje: Poerbêst

DE JOUWER – It wie in hiel noflike moandei en it waar sjocht it foar tiisdei en woansdei ek goed út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder, mar op guon plakken is in lyts buike net hielendal útsletten. De wyn komt út rjochtingen tusken it westen en it noarden en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne flink, mar letter binne der ek wat hingelwolken en der soe in bui falle kinne. By in matige noardwestewyn wurdt it 20 graden.

Woansdei bliuwt it drûch. By in matige noardwestewyn en geregeld sinne wurdt it 19 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it stadichoan wat ritiger, mar it bliuwt noflik simmerwaar.

Jan Brinksma