Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – Sinne, bewolking, wat buien en in soad wyn, dat wie it waarbyld fan moandei. It bliuwt ek de oare dagen fan dizze wike ritich.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen. De westewyn jout him del en wurdt swak oant matich. Mei in temperatuer tusken de 8 en 11 graden is it in frisse nacht.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar letter binne der ek in pear buien. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. Letter op ‘e dei giet de wyn nei it westen. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Woansdei wurdt, nei alle gedachten, in wiete dei.

Jan Brinksma