Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – Nei in soel wykein en in soad bewolking krije wy no in wike mei kreas simmerwaar, geregeld sinne en it bliuwt, sa goed as, drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. Letter binne der ek opklearringen. De wyn komt út it noardwesten oant noarden en is swak oant matich. It wurdt 12 graden.

Moandei skynt de sinne, mar der is ek wol wat bewolking. By in matige noardwestewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike is it hiel noflik simmerwaar.

Jan Brinksma