Waarpraatsje: Moandei ek noch in soad wyn

DE JOUWER – It wie in striemin wykein mei op sneon en sneintemoarn in hiel skoft rein en storein. Der stie boppedat in stive wyn. Sneintemiddei knapte it waar wat op. Moandei waait it ek noch fûl.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is der bewolking, mar der binne ek wat opklearringen. Der kin op guon plakken in bui falle. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant hurd. It wurdt 13 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld, mar der falle ek in pear buien. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 17 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it rêstiger, en it bliuwt ritich.

Jan Brinksma