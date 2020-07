Waarpraatsje: Freed ek net drûch

DE JOUWER – Nei in ferreinde tongersdei sjocht it waar der foar freed noch net folle better út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it noch hieltyd reine. By in swakke oant matige wyn út it noardeasten wurdt it 12 graden.

Freed bliuwt it ek net drûch en is it foar in grut part in skiere dei. Letter yn ‘e middei binne in pear opklearringen en wat sinne net hielendal útsletten. De wyn giet nei it noarden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich en miskien wol efkes hurd. Tsjin ‘e jûn jout de wyn him wer wat del. Mei 14 graden is it kâld foar de tiid fan it jier.

It wykein sjocht der in stik better út.

Jan Brinksma