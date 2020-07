Waarpraatsje: Freed drûch

DE JOUWER – Nei in skiere tongersdei mei sa út en troch wat storein krije wy in drûge freed.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der binne ek in pear opklearringen. By in swakke westewyn wurdt it 11 graden.

Freed wurdt in skiere dei, mar de sinne sil grif ek wol efkes te sjen wêze. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Yn it wykein komt de simmer in pear dagen werom.

Jan Brinksma