Waarpraatsje: De earste dagen noch ritich

DE JOUWER – Nei in ritige en wiete sneon wie it snein wat better waar. It bliuwt de earste dagen fan ‘e nije wike noch ritich.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 13 graden hinne.

Moandei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De swakke oant matige wyn giet fan it suden nei it súdeasten oant easten. De temperatuer leit tusken de 20 en 24 graden.

Tiisdei en woansdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma