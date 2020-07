Waarpraatsje: Bytsje ritich

DE JOUWER – Wy sitte yn in lange rite mei noflik simmerwaar en sa út en troch wat ritige dagen. It begjin fan dizze wike wie kreas, fan freed ôf nimt de kâns op wat rein wer ta.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der soe wat rein falle kinne. By in swakke sudeaste- oan sudewyn wurdt it 10 graden.

Tongersdei skynt de sinne, mar geandewei de dei rekket de loft stadichoan berûn en yn ’e jûn is der kâns op wat rein. De wyn giet nei it súdwesten en is matich. De temperatuer leit om de 21 graden hinne.

Freed sjogge wy de sinne, nei alle gedachten, net in soad. By in matige westewyn wurdt it 20 graden. It bliuwt, sa goed as, drûch.

Yn it wykein is it ritich.

Jan Brinksma