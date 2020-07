Takomst sportkompleks Skoatterwâld

De gemeente It Hearrenfean sil mei de oanbelangjende sportferieningen ûndersykje hoe’t it yn de takomst mei it sportkompleks Skoatterwâld moat: renovearje of opnij ûntwikkelje.

It kompleks is sûnt 1 augustus 1996 yn gebrûk. It hat tsien trainings- en wedstriidfjilden. It haadfjild hat in oerdutsen tribune mei fiifhûndert sitplakken en in grutte steantribune. Amateur- en proffuotballers fan VV Heerenveen en sc Heerenveen (behalven de seleksje) meitsje der gebrûk fan. Foar de ambysjes fan de brûkers foldocht it net mear, dat der sil wat oan dien wurde moatte. De gemeente en de beide sportorganisaasjes hawwe no in oerienkomst sletten om mei-inoar de útgongspunten fêst te lizzen en dy neier út te wurkjen.

It startsein fan dy oanpak falt gear mei it hûndertjierrich bestean fan beide klups. Bernier Hoekstra, foarzitter fan VV Heerenveen: “Het is een mooi cadeau, zeker nu we het niet groots kunnen vieren door de coronacrisis.”

Yn de plannen moat rekken holden wurde mei de stedsboukundige opset fan it Skoatterwâld en Hotel van der Valk. Dat kin útdraaie op ferskillende senario’s lykas renovearje of opnij ûntwikkelje.