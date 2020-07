Súdwest-Fryslân stipet húseigeners by enerzjybesparjende maatregels

Yn Súdwest-Fryslân kinne minsken mei in eigen hûs oant € 90 weromfreegje fan de gemeente as se yn ’e hûs lytse enerzjybesparjende maatregels nimme lykas it oanbringen fan radiatorfoly of siichstripe, it ynbringen fan ledlampen en it wettersidich ynregeljen fan de cv-ynstallaasje.

“In protte minsken binne ûnbekend mei it begryp wettersidich ynregeljen”, seit wethâlder Erik Faber (klimaat). “Ik ek, oant koartlyn, mar no wit ik dat dêr oant 15 persint enerzjy mei besparre wurde kin.” As in cv-ynstallaasje net wettersidich ynregele is, is de waarmte dy’t er jout net optimaal. De romten it fierst fan de cv-tsjettel ôf wurde dan net genôch ferwaarme.”

Kosten foar enerzjyadvys by it ferduorsumjen fan de eigen wenning falle ek ûnder dizze aksje. Om jild weromfreegje te kinnen, moatte de enerzjybesparjende maatregels tusken 1 jannewaris 2020 en 1 april 2021 nommen wêze. Eigeners dy’t dat earder dit jier al dien hawwe en dêr in kwitânsje fan sjen litte kinne, kinne dus ek noch meidwaan.

It weromfreegjen kin allinne fia de www.duurzaambouwloket.nl/rre-swf. Fragen oer de aksje kinne ek fia dat webstee steld wurde.