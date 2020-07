Strange maatregels yn Barcelona

Yn Barcelona en omkriten jilde de kommende fjirtjin dagen strange anty-koroanamaatregels. De oanlieding is de flugge stiging fan it tal koroanbesmettings yn it gebiet. Restaurants moatte it tal stuollen mei de helte ferminderje. Bûtendoar moatte de tafels twa meter útinoar stean. De horeka moat om tolve oere ticht wêze. Disko’s en oare feestlokaasjes moatte ticht.

Ferskate Europeeske lannen, wêrûnder Nederlân, hawwe in negatyf reisadvys foar Barcelona en omkriten ôfûn. De Katalaanske oerheid ret minsken ek oan om it gebiet te mijen en om safolle mooglik binnendoar te bliuwen.