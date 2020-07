Stimulearringsregeling ekstra sportaktiviteiten

Yn gearwurking mei Sport Fryslân iepenet provinsje Fryslân in stimulearringsregeling foar ekstra sportaktiviteiten. Sportferieningen kinne in voucher fan 500 euro oanfreegje dêr’t se yn de simmerfakânsje ekstra sport- en bewegingsaktiviteiten foar bern en jongelju mei organisearje kinne.

Deputearre De Rouwe: “Yn dizze frjemde tiid leit alles stil; der is gjin kompetysje, en sporteveneminten binne ôfsein. Wylst it Fryske bloed fan jongs ôf kolket fan de nocht om te sporten. Sportferieningen wurde útnûge om aktiviteiten foar alle bern te organisearjen. Lit se fierljeppe, keatse, neam mar op. Sa komme we de simmer sportyf en mei nocht en wille troch!”

Oanfragen kinne fan ôf hjoed, 6 july, 12.00 oere oant 2 augustus 2020 17.00 oere yntsjinne wurde fia www.sportfryslan.nl/oanfragen.

Lok op 1, no en moarn: 11 ekstra koroanamaatregels

De sport-stimulearringsregeling is ien fan de ekstra koroanamaatregels fan de provinsje yn it Lok op 1, no en moarn-pakket. Provinsjale Steaten hat hjir op 24 juny

5 miljoen euro foar beskikber steld. Dizze regeling foar sportferieningen is ûnderdiel fan de leefberens-regeling fan 450.000 euro. De brede regeling foar doarpshuzen, maatskiplike ferieningen en sportferieningen wurdt fan ’t simmer útwurke en giet 1 septimber 2020 iepen.