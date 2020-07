Sjoerd de Stikelbaarch (gedicht)

Sjoerd de Stikelbaarch

hat in skarreltsje sûnt foarige wike,

mei de moaie namme Hike.

By it snobbersguod kaam er har tsijn,

yn de winkel fan Jamin.

Sjoerd skepte yn de dropkes om,

en Hike stie by de kaugom.

Ut de eachhoeken wei seach Sjoerd har oan,

en it like him mar skoan.

Wat woe dy man?

Hike kleure der hielendal fan.

Mar Sjoerd luts de stoute skuon oan,

en frege ‘sille we wat leuks dwaan moarn?’

It like Hike wol wat ta,

en de oare deis setten se op Harns ta.

Wat winkelje en lekker hân yn hân

sitte oan it strân.

Trouwe, dêr begûn Hike al oer,

mar doe waard Sjoerd poer.

Hike snapte der neat fan,

en sei: doch net sa ‘stikelich’ man.

En se libben net lang en lokkich…….

Folkje Koster