Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter

Is it oanhâldende strieminne ûnderwiis yn it Frysk en fangefolgen – yn kombinaasje mei just wol goed ûnderwiis yn it Nederlânsk – it ôftakjen fan de kwaliteit en de libbenskrêft fan de Fryske taal, gjin reden om skoallen foar de rjochter te daagjen?

Om’t de Ried fan de Fryske Beweging krewearret foar it fuortbestean fan it Frysk as libbene taal, en soks troch gjin, beheinde of minne taallessen op in grut part fan de skoallen yn Fryslân faai komt te stean, hie boargeraksjegroep Sis Tsiis de Ried frege te ûndersykjen oft in juridysk trajekt mooglik is. Foarearst konkludearret de Ried lykwols dat it oankleien fan in yndividuele skoalle of it oanfjochtsjen fan in troch de provinsje ferliende spesifike ûntheffing in behyplike saak wurde soe as dêr gjin learlingen of âlden oan mei dogge; want dy binne de earste belanghawwenden. En dy sille nei alle gedachten skruten wêze as hja noch jierren mei sa’n skoalle te krijen ha. Dat ferdútste juridysk meiwurker fan de Ried, Frank de Boer, justerjûn yn it radioprogramma Weistra op Wei. It radiopetear is op de webside fan Omrop Fryslân werom te hearren en te lêzen. It ferrin fan de saak fan riedslid Jehannes Elzinga oer de plaknammen yn de gemeente Waadhoeke kin de Ried lykwols noch op oare tinzen bringe. En dat jildt ek as learlingen en âlden harren melde by de Ried: dat kin mei dit webformulier. Yn alle gefallen sjocht de Ried mear yn in bestjoerlik-politike oanpak. De Fryske Bewegers binne fan doel en nim de ûnderwiisynspeksje (dy’t tafersjoch hâldt op de kwaliteit fan skoallen), de PO-raad (sektororganisaasje foar it primêr ûnderwiis) en de Onderwijsraad (advysorgaan fan it Nederlânsk regear op it mêd fan ûnderwiis) geweken, wylst se de help ynroppe wolle fan Dingtiid en de Provinsje Fryslân. De Politike Kommisje fan de Ried sil dêr in foarname rol by spylje.

Yn it lêste nijsbrief fan de Ried wurdt op beide neamde rjochtsaken wiidweidich yn gien. Dêrnjonken komme oare saken oan de oarder dy’t de Ried op it heden by de ein hat of dy’t omreden fan de koroanakrisis just net troch gean. It folsleine Nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging is hjirre yn al syn hear en fear te lêzen: Nijsbrief Ried fan de Fryske Beweging july 2020