Protest tsjin needferoardering

De feilichheidsregio Fryslân skriuwt foar dat minsken net tichter as oardel meter byinoar komme meie. Dêr is net elkenien it mei iens. Yn Ljouwert wie sneintemiddei in demonstraasje tsjin de ferplichting en ek tsjin oare geboaden en ferboaden dy’t te krijen hawwe mei de koroanagoarre, lykas de ferplichting om yn ‘e bus in mûlekapke op.

Neffens organisator Martin Mourik is der gjin goede wittenskiplike ûnderbouwing fan de fer- en geboaden. Hy wol dat de needferoardering ynlutsen wurdt en dat de gewoane omgongsregels wer jilde. Sprekkers Tjerk de Haan en Frank Ruesink ferwieten de media dat dy net kritysk genôch is yn it oernimmen fan ynformaasje fan de oerheid oer koroana.

Oan de demonstraasje op it Aldehoustertsjerkhôf diene likernôch trijehûndert minsken mei. Nei ôfrin rûnen de dielnimmers yn optocht troch de Ljouwerter binnenstêd yn in saneamde ‘frijheidstocht’.