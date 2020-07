Promenade is werom

Fan 2 augustus ôf stjoert de NTR sân sneintejûnen efterinoar in fleurich programma út op NPO 3.

Zomer-Promenade fan Ebbinge & Co wol de minsken dy’t dizze simmer thúsbliuwe en dy’t gjin smjucht hawwe op it dregere Zomergasten op NPO 2, fermeitsje mei in ynformative en sinnige oaze fan mieningen, weetsjes en analyzen. Dêr komme saken as sykte, slavernij en de út-aginda ek yn oan ’e oarder.

Fêste gasten fan Diederik Ebbinge (bekend fan Luizenmoeder) binne Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas.

De útstjoeringen begjinne om 21.25 oere.