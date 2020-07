Podcast ‘Virus Verhalen’ wint Sulveren Reismikrofoan

De NTR-podcast Virus Verhalen is winner fan de Sulveren Reismikrofoan, in prestisjeuze priis foar it bêste radioprogramma fan it jier. Virus Verhalen, ûntwikkele koart nei de start fan de koroana-lockdown yn Nederlân, brocht acht wike lang, twa kear yn ’e wike bysûndere ferhalen fan efter de foardoar, en liet hearre hoe’t it koroanafirus it libben drastysk feroare.

De podcast nimt jin mei op in tocht troch wachtsjend en op oardel meter ôfstân libjend Nederlân. Men heart hoe’t minsken inoar besykje te berikken en inoar in hert ûnder de riem stekke. Mar ek hoe’t it soms misgiet.

Radiomakker Heleen Hummelen wurke fan de koroana-lockdown heal maart ôf mei har tiim oan de unike podcast Virus Verhalen. Dêr’t normaalwei moannen neitocht wurdt oer de ûntwikkeling fan in searje, is it de makkers slagge om yn koarte tiid bysûndere ferhalen te sammeljen fan minsken dy’t op ferskate wizen mei it koroanafirus te krijen hawwe.

Virus Verhalen is te beharkjen op www.nporadio1.nl/podcasts/virus-verhalen en fia ferskate podcast-platfoarms.