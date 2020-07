Plannen foar Aldeboarn-de Deelen

Middelpunt, nijsblêd foar de midden fan Fryslân, berjochtet dat de gemeente It Hearrenfean mei de provinsje en inisjatyfnimmers fan gebietsoanpak Aldeboarn-de Deelen in stikmannich projekten foar de Erfskipdeal oanmelde sil. Neffens wethâlder Jaap van Veen kinne dêr tal fan kwaliteiten fan Aldeboarn en omkriten mei fersterke wurde.

Yn it ramt fan de provinsjale Feangreidefyzje wurdt yn Aldeboarn-de Deelen wurke oan it ferminderjen fan de negative gefolgen fan de boaiemdelgong en de CO2-útstjit. Dat wurdt safolle mooglik dien yn oerlis mei de bewenners. It grûnwetterpeil moat ferhege wurde en der moatre maatregels nommen wurde mei it each op sawol ekstreme drûchte as ekstra swiere buien, it fersterkjen fan it bioferskaat en it rekreative gebrûk fan it gebiet.

Der wurdt no tocht oan in paad fan de Heafeart troch de Deelen nei Aldeboarn, in paad fan Aldeboarn nei de Wide Ie, in pontsje om fan de Wide Ie nei de Alde Feanen te kommen, in nije publykspresintaasje yn De Waach yn Aldeboarn en in ynformaasjemateriaal lykas in boekje en kaarten.

It Erfskipdeal (Erfgoed Deal) is in rykssubsydzje om erfskip en kultuerhistoarje in plak te jaan yn de grutte transysje-opjeften dy’t fuortkomme út klimaatferoaring, enerzjytransysje en befolkingskrimp.